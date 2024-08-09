На користь Міноборони суд стягнув понад 90 млн грн за невиконання контракту

Спецпрокурори через суд стягнули з підприємства понад 90 млн грн за неналежне виконання умов держконтракту з поставки продукції для ЗСУ. Про це заявили в Офісі генпрокурора, повідомляє Лівий берег.

Спеціалізовані прокурори у сфері оборони домоглися стягнення з комерційного підприємства на користь Міністерства оборони України понад 90 млн грн за неналежне виконання умов контракту щодо поставки військової продукції для потреб Збройних Сил України.

Ще у 2017 році оборонне відомство уклало з одним із приватних підприємств контракт на поставку продукції військового призначення для потреб Збройних Сил України.

Однак, підприємство не поставило продукцію в обумовлені держконтрактом строки.

"Враховуючи нагальну потребу Збройних Сил України у військовій техніці, несвоєчасна поставка новітніх зразків озброєння за укладеним з Міноборони контрактом негативно впливає на рівень боєздатності підрозділів ЗСУ" , – наголосили у прокуратурі.

Тому звернулися з позовом до суду про стягнення на користь Міністерства оборони України з комерційного товариства штрафних санкцій у сумі понад 90 млн грн.

Господарський суд міста Києва погодився з доводами прокурора та дійшов висновку, що несвоєчасна поставка продукції військового призначення завдає істотної шкоди інтересам держави в умовах воєнного стану, та повністю задовольнив позов.