В пользу Минобороны суд взыскал более 90 млн грн за невыполнение контракта

Спецпрокуроры через суд взыскали с предприятия более 90 млн грн за ненадлежащее исполнение условий госконтракта по поставке продукции для ВСУ. Об этом заявили в Офисе генпрокурора, сообщает Левый берег.

Специализированные прокуроры в сфере обороны добились взыскания с коммерческого предприятия в пользу Министерства обороны Украины более 90 млн. грн. за ненадлежащее выполнение условий контракта по поставке военной продукции для нужд Вооруженных Сил Украины.

Еще в 2017 году оборонное ведомство заключило с одним из частных предприятий контракт на поставку продукции военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины.

Однако предприятие не поставило продукцию в оговоренные госконтрактом сроки.

"Учитывая неотложную потребность Вооруженных Сил Украины в военной технике, несвоевременная поставка новейших образцов вооружения по заключенному из Минобороны контракту негативно влияет на уровень боеспособности подразделений ВСУ" , - подчеркнули в прокуратуре.

Поэтому обратились с иском в суд о взыскании в пользу Министерства обороны Украины по коммерческому обществу штрафных санкций на сумму более 90 млн грн.

Хозяйственный суд города Киева согласился с доводами прокурора и пришел к выводу, что несвоевременная поставка продукции военного назначения наносит существенный вред интересам государства в условиях военного положения и полностью удовлетворил иск.