На нових гривнях з'явиться гасло "Слава Україні"– Нацбанк

Національний банк України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: "Слава Україні! Героям слава!", повідомляє Економічна правда.

Національний банк повідомив, що нові банкноти з'являться в обігу:

з 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;

із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;

у наступних роках – номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Модифіковані банкноти як законний платіжний засіб перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску.

Водночас громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка.