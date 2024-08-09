На новых гривнах появится лозунг "Слава Украине" – Нацбанк
Национальный банк Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: "Слава Украине! Героям слава!", сообщает Экономическая правда.
Национальный банк сообщил, что новые банкноты появятся в обращении:
- с 08 августа 2024 года - номиналами 500 и 1000 гривен;
- с 23 августа 2024 года - номиналом 50 гривен;
- в последующие годы - номиналами 20, 100 и 200 гривен.
Модифицированные банкноты как законное платежное средство будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска.
В то же время гражданам не нужно специально обменивать банкноты старого образца.