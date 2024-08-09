Щодо ексзаступника генпрокурора Вербицького САП розслідує два провадження

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не розглядають можливості подання цивільного позову про конфіскацію майна колишнього заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького, відносно якого відбувається розслідування за фактом можливого незаконного збагачення. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко під час пресконференції, повідомляє Укрінформ.

За словами Клименка, САП розслідує два провадження, у яких фігурує Вербицький.

"В обох цих справах поки жодній особі не повідомлено про підозру, досудове розслідування триває. Ми не розглядаємо заявлення цивільного позову, оскільки, згідно з даними досудового розслідування, сума неправомірного активу, який перевіряється, перевищує поріг цивільної відповідальності. І якщо у даному випадку ми будемо іти з цивільним позовом, то фактично уберігаємо особу від певної кримінальної відповідальності і притягуємо до меншої відповідальності — лише стягнення цього активу у дохід держави" , - сказав він.

Очільник САП додав, що в обох справах досудове розслідування триває і вони перебувають на контролі.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розпочало провадження за фактом можливого незаконного збагачення заступника генпрокурора Дмитра Вербицького, який фігурував у журналістському розслідуванні програми "Схеми".

Зокрема, журналісти оприлюднили дані, що Вербицький оселився в таунхаусі у котеджному містечку "Коник" у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше від ринкової вартості.

У другому розслідуванні "Схеми" розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024 році стала власницею нового Porsche і триповерхового котеджу в тому ж «Конику», загальна вартість яких - щонайменше ₴52 мільйони, хоча її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більше ніж ₴360 тисяч.

Тоді у коментарі "Схемам" Вербицький заявив, що не допомагав Ільницькій фінансово, при цьому не спростував, що перебуває з нею у стосунках, але зазначив, що вони не мають сімейного характеру.

19 червня Костін заявив, що стосовно його заступника Дмитра Вербицького буде проведено службове розслідування.

На час службового розслідування генпрокурор переклав обов’язки свого заступника Вербицького на інших заступників генпрокурора.

Згодом генпрокурор підписав наказ про звільнення за власним бажанням заступника Дмитра Вербицького.