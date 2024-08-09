Относительно экс-заместителя генпрокурора Вербицкого САП расследует два производства

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре не рассматривается возможность подачи гражданского иска о конфискации имущества бывшего заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого, в отношении которого происходит расследование по факту возможного незаконного обогащения. Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко в ходе пресс-конференции, сообщает Укринформ.

По словам Клименко, САП расследует два производства, в которых фигурирует Вербицкий.

"В обоих этих делах пока ни одному лицу не сообщено о подозрении, досудебное расследование продолжается. Мы не рассматриваем заявление гражданского иска, поскольку, согласно данным досудебного расследования, сумма проверяемого неправомерного актива превышает порог гражданской ответственности. И если в данном случае мы будем идти с гражданским иском, то фактически уберегаем лицо от определенной уголовной ответственности и привлекаем к меньшей ответственности - только взыскание этого актива в доход государства" , - сказал он.

Глава САП добавил, что по обоим делам досудебное расследование продолжается и они находятся на контроле.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро приступило к производству по факту возможного незаконного обогащения заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого, фигурировавшего в журналистском расследовании программы «Схемы».

В частности, журналисты обнародовали данные, что Вербицкий поселился в таунхаусе в коттеджном городке "Коник" в Киеве, который приобрел его племянник по доверенности для одесского бизнесмена в шесть раз дешевле рыночной стоимости.

Во втором расследовании "Схемы" рассказали о девушке Вербицкого Кристине Ильницкой, которая в 2024 году стала владелицей нового Porsche и трехэтажного коттеджа в том же "Конике", общая стоимость которых - по меньшей мере ₴52 миллиона, хотя ее совокупный доход, отчитанный перед государством десятилетия, составил чуть больше ₴360 тысяч.

Тогда в комментарии "Схемам" Вербицкий заявил, что не помогал Ильницкой финансово, при этом не опроверг, что находится с ней в отношениях, но отметил, что они не носят семейного характера.

19 июня Костин заявил, что в отношении его заместителя Дмитрия Вербицкого будет проведено служебное расследование.

На время служебного расследования генпрокурор перевел обязанности своего заместителя Вербицкого на других заместителей генпрокурора.

Впоследствии генпрокурор подписал приказ об увольнении по собственному желанию заместителя Дмитрия Вербицкого.