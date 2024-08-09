Ціна на газ у Європі на найвищому рівні з грудня 2023 року

Ціна на природний газ у Європі зросла у п'ятницю до 40,58 євро за мегават-годину (МВт-год.), що є найбільшим значенням із грудня 2023 року. Про це пише австрійська агенція АРА, повідомляє Укрінформ.

"Ціна на європейський природний газ у п'ятницю продовжила тенденцію до зростання останніх тижнів. На початку торгів ціна газу на біржі в Амстердамі зросла до 40,58 євро/МВт-год. Це - найвища ціна з грудня минулого року" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку тижня ціна на європейський природний газ зросла більш як на 6%. За експертними оцінками, причиною зростання ціни є останній розвиток подій у загарбницькій війні РФ проти України і, зокрема, події в Курській області.

"Під час просування через російський кордон українські війська взяли під свій контроль принаймні частково місто Суджа, а отже, ймовірно, і вимірювальну станцію важливого газопроводу до Західної Європи" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через Суджу проходить транзит російського природного газу через Україну до Словаччини та Австрії. У 2023 році цим маршрутом до ЄС було транспортовано 14,6 млрд кубометрів природного газу.