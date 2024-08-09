Цена на газ в Европе на самом высоком уровне с декабря 2023 года

Цена на природный газ в Европе выросла в пятницу до 40,58 евро за мегаватт-час (МВт-час), что является наибольшим значением с декабря 2023 года. Об этом пишет австрийское агентство АРА, сообщает Укринформ.

"Цена на европейский природный газ в пятницу продолжила тенденцию к росту последних недель. В начале торгов цена газа на бирже в Амстердаме выросла до 40,58 евро/МВт-час. Это самая высокая цена с декабря прошлого года" , - говорится в сообщении.

С начала недели цена на европейский природный газ выросла более чем на 6%. По экспертным оценкам, причиной роста цены является последнее развитие событий в захватнической войне РФ против Украины и, в частности, события в Курской области.

"При продвижении через российскую границу украинские войска взяли под свой контроль по крайней мере частично город Суджа, а значит, вероятно, и измерительную станцию важного газопровода в Западную Европу" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что через Суджу проходит транзит российского природного газа через Украину в Словакию и Австрию. В 2023 году по этому маршруту в ЕС было транспортировано 14,6 млрд кубометров природного газа.