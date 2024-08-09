Уряд доручив встановити сонячні електростанції на школах і лікарнях

Кабінет міністрів доручив протягом 2024-2025 років встановити сонячні електростанції з установками зберігання енергії в адміністративних будівлях, закладах освіти та охорони здоров'я. Про це написали прем'єр-міністр Денис Шмигаль і представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє ЛігаБізнес.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах. Мова насамперед про сонячні панелі на дахах, а також установках зберігання енергії. Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників. Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними", – сказав Шмигаль на засіданні уряду 9 серпня.﻿

Доручення прописали в розпорядженні Кабінету міністрів №510 від 7 червня 2024 року "Деякі заходи щодо стабілізації роботи обʼєднаної енергетичної системи України".

"Забезпечити у період до 31.12.2025 встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, та установок зберігання електричної енергії для покриття споживання в громадських та адміністративних будівлях, закладах охорони здоровʼя та закладах освіти, закладах та установах системи соціального захисту населення" , – йдеться в рішенні.

Фінансування заходів здійснюватиметься коштом міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, недержавних фондів підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії та заходів з енергоефективності, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування.