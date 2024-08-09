Правительство поручило установить солнечные электростанции на школах и больницах

Кабинет министров поручил в течение 2024-2025 годов установить солнечные электростанции с установками хранения энергии в административных зданиях, учебных заведениях и здравоохранения. Об этом написали премьер-министр Денис Шмыгаль и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Лига.Бизнес.

"Сегодня принимаем решение об активизации программы установки альтернативной энергетики в админзданиях, больницах и школах. Речь прежде всего о солнечных панелях на крышах, а также установках хранения энергии. Это задача как для министерств, так и для всех местных руководителей. Должны выйти на уровень, когда максимальное количество больниц, админзданий и школ автономны" , — сказал Шмыгаль на заседании правительства 9 августа.

Поручение прописали в распоряжении Кабинета министров №510 от 7 июня 2024 года "Некоторые меры по стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины".

"Обеспечить в период до 31.12.2025 установку генерирующих установок, предназначенных для производства электрической энергии из энергии солнечного излучения, и установок хранения электрической энергии для покрытия потребления в общественных и административных зданиях, учреждениях здравоохранения и учебных заведениях, учреждениях системы социальной защиты населения" , – говорится в решении.

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет международной технической и гуманитарной помощи, негосударственных фондов поддержки развития возобновляемых источников энергии и мер по энергоэффективности, а также других не запрещенных законодательством источников финансирования.