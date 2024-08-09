Корм для кошенят – основа росту та здоров'я

Будь-якій тварині потрібно забезпечити ідеальні умови для розвитку та росту, а кошенята не є винятком. Саме змалку розвивається організм, формується скелет і в цілому його настрій на майбутнє. Фахівці стверджують, що від харчування залежить багато що, тому необхідно ознайомитися з різними виробниками та відшукати з асортименту оптимальні варіанти корму.

Неякісний корм спричинить нестачу в організмі важливих мікроелементів. Можуть розвиватися проблеми з масою тіла, хвороби та різні дефекти. До того ж, корм для кошенят додатково розділений на підкатегорії, адже тваринам після різних операцій та стерилізації потрібне особливе харчування. Необхідно постійно стежити за тим, чи підходить вибране харчування вихованцю, або його потрібно змінити.

Особливості правильного раціону

Кішки вважаються хижаками, тому в раціоні має бути м'ясо. Не означає, що треба годувати кошеня шматками м'яса, важливо давати продукти тваринного походження. У раціоні завжди повинні бути такі складові:

жири;

вуглеводи;

білки.

Якщо кошеня породисте, то найчастіше для нього вже придумана дієта, і потрібно її враховувати. З 1,5 до 4 місяців кошенят потрібно годувати до п'яти разів на день, віком від 4 до 6 місяців – до чотирьох разів на день. З 6 до 9 місяців тричі на день і в майбутньому необхідно переводити на харчування лише двічі на день.

Сухий чи мокрий корм?

Ідеальним рішенням на початку розвитку кошеня буде саме вологий корм чи звані консерви. Гризти твердий корм буде дуже важко. Поступово потрібно привчити і до сухого корму, а співвідношення мокрого та сухого корму має бути 30 на 70 відсотків.

Як вибрати корм?

У категорії економ-клас переважають такі бренди:

Whiskas;

Frieskies;

Darling;

Мяу.

Якщо розглядати преміальні варіанти, потрібно віддати перевагу наступним брендам: Brekkies, Brit Premium, OptiMeal і Клуб 4 Лапи. Серед кращих виробників можна звернути увагу на Bosch, Josera, Royal Canin, Brit Care та інші.

Важливо, щоб у складі було до 40% білка та близько 20% жиру. Протеїн має бути тваринного походження, що гарантує силу та енергію. Корм економ-класу відрізняється низькою поживністю, до того ж в основі виробництва застосовуються відходи, які перемелюються та розбавляються консервантами. Вітамінів та мінералів у такому складі не буде.

Де купити корм?

Величезну кількість варіантів кормів можна знайти в інтернет-магазині Зоотовари.сом, де є поділ на категорії та можливість скористатися системою фільтрів для швидкого пошуку. У разі виникнення сумнівів завжди можна скористатися допомогою консультантів.