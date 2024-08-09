Корм для котят – основа роста и здоровья

Любому животному нужно обеспечить идеальные условия для развития и роста, а котята не являются исключением. Именно с малых лет развивается организм, формируется скелет и в целом его настроение на будущее. Специалисты утверждают, что от питания зависит многое, поэтому необходимо ознакомиться с разными производителями и отыскать из ассортимента оптимальные варианты корма.

Некачественный корм станет причиной недостатка в организме важных микроэлементов. Могут развиваться проблемы с массой тела, болезни и различные дефекты. К тому же корм для котят дополнительно разделен на подкатегории, ведь животным после различных операций и стерилизации нужно особое питание. Необходимо постоянно следить за тем, подходит ли выбранное питание питомцу, либо его нужно изменить.

Особенности правильного рациона

Кошки считаются хищниками, поэтому в рационе должно быть мясо. Это не означает, что нужно кормить котенка кусками мяса, важно давать продукты животного происхождения. В рационе всегда должны быть и следующие составляющие:

жиры;

углеводы;

белки.

Если котенок породистый, то чаще всего для него уже придумана диета, и нужно ее учитывать. С 1,5 до 4 месяцев котят нужно кормить до пяти раз в день, в возрасте от 4 до 6 месяцев – до четырех раз в день. С 6 до 9 месяцев три раза в день и в будущем необходимо переводить на питание всего два раза в день.

Сухой или мокрый корм?

Идеальным решением в начале развития котенка будет именно влажный корм или так называемые консервы. Грызть твердый корм будет крайне тяжело. Постепенно нужно приучить и к сухому корму, а соотношение мокрого и сухого корма должно быть 30 на 70 процентов.

Как выбрать корм?

В категории эконом-класс преобладают следующие бренды:

Whiskas;

Frieskies;

Darling;

Мяу.

Если рассматривать премиальные варианты, то нужно отдать предпочтение следующим брендам: Brekkies, Brit Premium, OptiMeal и Клуб 4 Лапы. Среди еще лучших производителей можно обратить внимание на Bosch, Josera, Royal Canin, Brit Care и другие.

Важно, чтобы в составе было до 40% белка и около 20% жира. Протеин должен быть животного происхождения, что гарантирует силу и энергию. Корм эконом-класса отличается низкой питательностью, к тому же в основе производства применяются отходы, которые перемалываются и разбавляются консервантами. Витаминов и минералов в таком составе не будет.

Где купить корм?

Огромное количество вариантов кормов можно найти в интернет-магазине Зоотовары.сом, где есть разделение на категории и возможность воспользоваться системой фильтров для быстрого поиска. При возникновении сомнений всегда можно воспользоваться помощью консультантов.