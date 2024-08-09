Президентка Єврокомісії підтримала заклик до Ізраїлю та ХАМАС про переговори

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала нові зусилля США, Єгипту та Катару з відновлення переговорів між ХАМАС та Ізраїлем про припинення вогню, повідомляє Європейська правда.

Фон дер Ляєн наголосила, що припинення вогню в Газі потрібне негайно, адже це єдиний спосіб врятувати життя, відновити надію на мир і забезпечити повернення заручників.

"Тому я рішуче підтримую зусилля США, Єгипту і Катару, спрямовані на досягнення миру і стабільності, яких потребує регіон" – відзначила фон дер Ляєн.

Сполучені Штати, Єгипет і Катар напередодні опублікували спільну заяву, в якій закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори щодо припинення вогню та угоди про звільнення заручників.

Вони зазначили, що спільно розробили рамкову угоду, і тепер "лишилося укласти лише деталі реалізації".

"Ми закликали обидві сторони відновити термінове обговорення в четвер, 15 серпня, в Досі або Каїрі, щоб закрити всі прогалини, що залишилися, і розпочати імплементацію угоди без подальших затримок" , – йдеться у заяві.

Ізраїль заявив, що відправить перемовників на запропоновані переговори. ХАМАС не відповів на заклик.

Відновлення дипломатичного тиску розглядається як спроба зупинити вихід регіональної напруженості з-під контролю після того, як минулого тижня було вбито лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію.

Закликаючи до спокою на Близькому Сході, керівники США заявили, що вони та їхні союзники чинять прямий тиск на Ізраїль, Іран та інші країни, щоб уникнути ескалації конфлікту.