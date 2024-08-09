Президент Еврокомиссии поддержала призыв к Израилю и ХАМАС о переговорах

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала новые усилия США, Египта и Катара по возобновлению переговоров между ХАМАС и Израилем о прекращении огня, сообщает Европейская правда.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что прекращение огня в Газе нужно немедленно, ведь это единственный способ спасти жизни, восстановить надежду на мир и обеспечить возвращение заложников.

"Поэтому я решительно поддерживаю усилия США, Египта и Катара, направленные на достижение мира и стабильности, в которых нуждается регион" , – отметила фон дер Ляйен.

Соединенные Штаты, Египет и Катар накануне опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня и соглашения об освобождении заложников.

Они отметили, что совместно разработали рамочное соглашение, и теперь "осталось заключить только детали реализации".

"Мы призвали обе стороны возобновить срочное обсуждение в четверг, 15 августа, в Дохе или Каире, чтобы закрыть все оставшиеся пробелы и начать имплементацию соглашения без дальнейших задержек" , – говорится в заявлении.

Израиль заявил, что отправит переговорщиков на предложенные переговоры. ХАМАС не ответил на призыв.

Возобновление дипломатического давления рассматривается как попытка остановить выход региональной напряженности из-под контроля после того, как на прошлой неделе был убит лидер ХАМАС Исмаил Гания.

Призывая к спокойствию на Ближнем Востоке, руководители США заявили, что они и их союзники оказывают прямое давление на Израиль, Иран и другие страны, чтобы избежать эскалации конфликта.