Ізраїль погодився відновити переговори, ХАМАС – ще не відповів

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявив, що ізраїльська делегація візьме участь у переговорах з ХАМАСом щодо припинення вогню в обмін на звільнення заручників, повідомляє Укрінформ.

Офіс прем'єр-міністра підтвердив, що ізраїльські переговірники візьмуть участь у переговорах 15 серпня. У короткій відповіді на спільну заяву лідерів США, Катару і Єгипту офіс Нетаньягу повідомив, що делегація поїде туди, куди буде вирішено, щоб "остаточно узгодити деталі реалізації попередньої угоди".

ХАМАС поки не відповів на цю пропозицію.

Вважається, що 111 з 251 заручників, викрадених ХАМАСом під час терористичної атаки 7 жовтня, залишаються в Газі, включаючи тіла 39 загиблих. ХАМАС також утримує двох ізраїльських цивільних осіб, які в'їхали в сектор у 2014 і 2015 роках, а також тіла двох солдатів ЦАХАЛу, які загинули в 2014 році.

Під час тижневого перемир'я наприкінці листопада ХАМАС звільнив 105 цивільних осіб, а ще раніше - чотирьох заручників. Сім заручників були врятовані військами живими, також були знайдені тіла 24 заручників, в тому числі двох солдатів ЦАХАЛу, які загинули в 2014 році.

Як повідомляв Укрінформ, лідери Сполучених Штатів, Єгипту й Катару закликали в четвер Ізраїль і ХАМАС провести переговори 15 серпня щодо доопрацювання угоди про припинення вогню і звільнення ізраїльських заручників.