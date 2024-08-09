Израиль согласился возобновить переговоры, ХАМАС – еще не ответил

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что израильская делегация примет участие в переговорах с ХАМАСом о прекращении огня в обмен на освобождение заложников, сообщает Укринформ.

Офис премьер-министра подтвердил, что израильские переговорщики примут участие в переговорах 15 августа. В кратком ответе на совместное заявление лидеров США, Катара и Египта офис Нетаньяху сообщил, что делегация поедет туда, куда будет решено, чтобы "окончательно согласовать детали реализации предварительного соглашения".

ХАМАС пока не ответил на это предложение.

Считается, что 111 из 251 заложников, похищенных ХАМАСом в ходе террористической атаки 7 октября, остаются в Газе, включая тела 39 погибших. ХАМАС также содержит двух израильских гражданских лиц, въехавших в сектор в 2014 и 2015 годах, а также тела двух солдат ЦАХАЛа, погибших в 2014 году.

Во время недельного перемирия в конце ноября ХАМАС уволил 105 гражданских лиц, а еще раньше - четырех заложников. Семь заложников были спасены войсками живыми, также были обнаружены тела 24 заложников, в том числе двух солдат ЦАХАЛа, погибших в 2014 году.

Как сообщал Укринформ, лидеры Соединенных Штатов, Египта и Катара призвали в четверг Израиль и ХАМАС провести переговоры 15 августа о доработке соглашения о прекращении огня и освобождении израильских заложников.