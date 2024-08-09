Російські війська вдарили по закладу середньої освіти у Харкові

9 серпня армія РФ вдарила по одному з закладів середньої освіти у межах Харкова, інформацію щодо поранених та руйнувань уточнюють, повідомляє Українська правда.

Про це повiомляють мер Харкова Ігор Терехов, Повітряні сили.

"За уточненою інформацією, ворог ударив по одному з закладів середньої освіти у межах міста. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань наразі збираємо".

Раніше повітряники писали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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