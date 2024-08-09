Російські війська вдарили по закладу середньої освіти у Харкові
9 серпня армія РФ вдарила по одному з закладів середньої освіти у межах Харкова, інформацію щодо поранених та руйнувань уточнюють, повідомляє Українська правда.
Про це повiомляють мер Харкова Ігор Терехов, Повітряні сили.
"За уточненою інформацією, ворог ударив по одному з закладів середньої освіти у межах міста. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань наразі збираємо".
Раніше повітряники писали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Нагадаємо:
- Внаслідок російського удару по Харкову 6 серпня одна людина загинула та 12 постраждали.