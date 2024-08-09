Close button

Российские войска ударили по заведению среднего образования в Харькове

Российские войска ударили по заведению среднего образования в Харькове
Фото: t.me/astrapress

9 августа армия РФ ударила по одному из учреждений среднего образования в пределах Харькова, информацию о раненых и разрушениях уточняют, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов, Воздушные силы.

"По уточненной информации, враг ударил по одному из учреждений среднего образования в черте города. Информацию о пострадавших и разрушениях пока собираем".

Ранее воздушники писали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Напомним:

  • В результате российского удара по Харькову 6 августа один человек погиб и 12 пострадали.

Новости

Популярные темы форума

analytics