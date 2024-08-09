Российские войска ударили по заведению среднего образования в Харькове
9 августа армия РФ ударила по одному из учреждений среднего образования в пределах Харькова, информацию о раненых и разрушениях уточняют, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов, Воздушные силы.
"По уточненной информации, враг ударил по одному из учреждений среднего образования в черте города. Информацию о пострадавших и разрушениях пока собираем".
Ранее воздушники писали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Напомним:
- В результате российского удара по Харькову 6 августа один человек погиб и 12 пострадали.