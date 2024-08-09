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Кабмін призначив нового заступника міністра енергетики

Кабмін призначив нового заступника міністра енергетики
Фото: facebook.com/KabminUA

Сьогодні, 9 серпня, Кабінет міністрів призначив Юрія Шейка першим заступником міністра енергетики, заявил представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Лівий берег.

"Призначено Шейка Юрія Євгеновича першим заступником міністра енергетики України", – написав Мельничук.

Зазначимо, що Юрій Шейко є тимчасовим виконувачем обов'язків першого віцепрезидента - технічного директора, виконувачем обов'язків члена правління акціонерного товариства НАЕК "Енергоатом".

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