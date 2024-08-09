Кабмін призначив нового заступника міністра енергетики
Сьогодні, 9 серпня, Кабінет міністрів призначив Юрія Шейка першим заступником міністра енергетики, заявил представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Лівий берег.
"Призначено Шейка Юрія Євгеновича першим заступником міністра енергетики України", – написав Мельничук.
Зазначимо, що Юрій Шейко є тимчасовим виконувачем обов'язків першого віцепрезидента - технічного директора, виконувачем обов'язків члена правління акціонерного товариства НАЕК "Енергоатом".