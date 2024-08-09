Кабмин назначил нового замминистра энергетики
Сегодня, 9 августа, Кабинет министров назначил Юрия Шейко первым заместителем министра энергетики, заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Левый берег.
"Назначено Шейко Юрия Евгеньевича первым заместителем министра энергетики Украины", - написал Мельничук.
Отметим, что Юрий Шейко является временным исполняющим обязанности первого вице-президента - технического директора, исполняющим обязанности члена правления акционерного общества НАЭК "Энергоатом".