Гетманцев: Все нелегальне виробництво тютюну в Україні зупинено

У парламенті повідомляють про значні успіхи у боротьбі з нелегальним ринком тютюну, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Збори акцизного податку з тютюнових виробів за червень-липень збільшилися на 33,6%, або на 4,6 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про успішну боротьбу з нелегальним ринком тютюну.

"На сьогодні все нелегальне виробництво тютюну зупинено вже четвертий місяць поспіль. Бачимо непогані цифри приросту в червні-липні акцизу. Однак правда також те, що гідра впирається" , – сказав Гетьманцев.

Він також додав, що вперше за всю каденцію був змушений констатувати, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) повністю відпрацьовує тютюновий нелегальний ринок.

"Всі виробники тютюну, які не співпрацюють зі слідством, зупинені. Обшуки продовжуються. Злочинна діяльність припинена. Там, де експертизи завершені, – ліцензії анульовані, лінії, де тютюн вироблявся нелегально, – вирізані" , – додав Гетманцев.

За його словами у ТОВ "Табако дім" вилучено дві лінії, продукцію та сировину, відкликано ліцензію. У ТОВ "Імперіал табак" з Любашівки вилучено продукцію та відкликано ліцензію. У ТОВ "Оріон табако", обладнання вилучено та ліцензію анульовано.

На Винниківській тютюновій фабриці у Львівській області із 17 ліній до експертизи допущено лише шість. Обшуки на фабриці тривають. Ліцензію не анульовано, тому що завершився термін її дії.