Гетманцев: Все нелегальное производство табака в Украине остановлено

В парламенте сообщают о значительных успехах в борьбе с нелегальным рынком табака, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает председатель парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Сборы акцизного налога с табачных изделий за июнь-июль увеличились на 33,6%, или на 4,6 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует об успешной борьбе с нелегальным рынком табака.

"На сегодня все нелегальное производство табака остановлено уже четвертый месяц подряд. Видим неплохие цифры прироста в июне-июле акциза. Однако правда также то, что гидра упирается" , – сказал Гетманцев.

Он также добавил, что впервые за всю каденцию был вынужден констатировать, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) полностью отрабатывает табачный нелегальный рынок.

"Все производители табака, которые не сотрудничают со следствием, остановлены. Обыски продолжаются. Преступная деятельность прекращена. Там, где экспертизы завершены, – лицензии аннулированы, линии, где табак производился нелегально, – вырезаны" , – добавил Гетманцев.

По его словам у ООО "Табако дом" изъяты две линии, продукция и сырье, отозвана лицензия. У ООО "Империал табак" из Любашевки изъята продукция и отозвана лицензия. В ООО "Орион табако", оборудование изъято и лицензия аннулирована.

На Винниковской табачной фабрике во Львовской области из 17 линий к экспертизе допущено только шесть. Обыски на фабрике продолжаются. Лицензия не аннулирована, потому что завершился срок ее действия.