Суд відмовив у стягненні $39 млн із Запорізького алюмінієвого комбінату

Суд визнав протиправним стягнення з АТ «Запорізькій алюмінієвий комбінат» 39 млн дол. США на користь компаній, які пов'язані з російським олігархом. З посиланням на пресслужбу Запорізької обласної прокуратури, повідомляє ЛігаБізнес.

"За наполегливої позиції Запорізької обласної прокуратури на рівні апеляції поставлено крапку в довготривалому спорі держави з афілійованими росією компаніями та не допущено протиправне стягнення понад 39 млн доларів США з товариства, 97 % акцій якого належить державі" , - зазначається у повідомленні.

Ще у червні 2015 року компанія-нерезидент звернулась до суду з позовом про стягнення з АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» заборгованості за договором позики в сумі 39 млн доларів США.

Товариство подало зустрічний позов про визнання цієї угоди недійсною.

Справа неодноразово розглядалась судами різних інстанцій.

Наразі Центральний апеляційний господарський суд своєю постановою залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог компанії-нерезидента та задоволено зустрічний позов.

Суди погодилися з тим, що перераховані на користь комбінату кошти призначались для його модернізації в якості інвестицій. Однак отриману позику за цільовим призначенням товариство не використало. Ці кошти колишній власник контрольного пакету вивів на рахунки компаній, пов'язаних та афілійованих із однією з найбільших металургійних корпорацій держави-окупанта, кінцевим бенефіціаром якої є російський олігарх.