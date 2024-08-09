ДБР викрило правоохоронця, який організував схему переправлення ухилістів
На Прикарпатті працівники ДБР у взаємодії із СБУ викрили чергову схему переправки через кордон до Румунії чоловіків призовного віку. З посиланням на дані Державного бюро розслідувань, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що схему організував місцевий правоохоронець, який залучив до свого "бізнесу" двох цивільних мешканців Івано-Франківської області.
Він шукав охочих потрапити до Європи та пропонував їм перейти кордон за 10 тисяч доларів США з особи. Спільники правоохоронця підвозили чоловіків автомобілем до лінії кордону поза межами пропускних пунктів у Чернівецькій області, далі вони показували "клієнтам", як пішки перейти до Румунії.
Задокументовано переправлення через кордон за такою схемою щонайменше трьох осіб.
Правоохоронцю та двом його спільникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні через кордон чоловіків призовного віку (ч. 3 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Двом зловмисникам вже обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.
Також відбулися санкціоновані обшуки, під час яких у фігурантів було вилучено 20 тис. доларів США, незареєстровану зброю, бойові припаси, а також два автомобілі, в яких перевозили ухилянтів.