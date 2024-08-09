ГБР разоблачило правоохранителя, который организовал схему переправки уклонистов

На Прикарпатье работники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили очередную схему переправки через границу в Румынию мужчин призывного возраста. Со ссылкой на данные Государственного бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что схему организовал местный милиционер, который привлек к своему "бизнесу" двух гражданских жителей Ивано-Франковской области.

Он искал желающих попасть в Европу и предлагал им перейти границу за 10 тысяч долларов США с человека. Сообщники правоохранителя подвозили мужчин автомобилем к линии границы за пределами пропускных пунктов в Черновицкой области, далее они показывали "клиентам", как пешком перейти в Румынию.

Задокументирована переправка через границу по такой схеме по меньшей мере трех человек.

Правоохранителю и двум его сообщникам сообщено о подозрении в незаконной переправке через границу мужчин призывного возраста (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества. Двум злоумышленникам уже избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Также состоялись санкционированные обыски, во время которых у фигурантов было изъято 20 тыс. долларов США, незарегистрированное оружие, боеприпасы, а также два автомобиля, в которых перевозили уклонистов.