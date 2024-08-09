Комітет ВР підтримав законопроект про одностатеві партнерства

У п’ятницю, 9 серпня, комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт № 9103 про громадянські партнерства, повідомляє Новое время.

Про це заявив народний депутат Дмитро Гурін, який є одним з ініціаторів законопроєкту. Члени комітету відповідного комітету рекомендували законопроєкт до ухвалення в першому читанні.

«Автори законопроєкту постійно стикаються з позицією депутатів, нібито «одностатеві сім'ї - це ненормально». Комітет з питань здоров’я нації - це саме той комітет, до сфери діяльності якого входить оцінка «нормальності» будь-чого з точки зору медичної науки.

27 грудня 2023 року український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що можливість цивільного партнерства для одностатевих і різностатевих пар необхідно передбачити в національному законодавстві.

У серпні 2022 року президент Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів, яка набрала понад 28 500 підписів. Він заявив, що Кабмін напрацьовує варіанти рішень щодо легалізації в Україні реєстрованого цивільного партнерства.

Законопроєкт про громадянські партнерства зареєстрували у Верховній Раді 14 березня.

Автор законопроєкту Інна Совсун пояснила, що реєстровані партнерства — це новий інститут для тих, хто не може або не хоче укладати шлюб. Ним можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

Одностатеві пари в Україні юридично не мають права на шлюб, не можуть спільно володіти майном, успадковувати майно партнера або партнерки, спільно виховувати дітей. У разі смерті одного з партнерів інший не зможе взяти на піклування його неповнолітніх дітей, оскільки не є прямим родичем померлого. Партнери позбавлені права утримувати або доглядати один за одним у разі, якщо хтось один тимчасово або постійно втратить працездатність, бути опікуном для недієздатного партнера.