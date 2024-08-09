Комитет ВР поддержал законопроект об однополых партнерствах

В пятницу, 9 августа, комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект №9103 о гражданских партнерствах, сообщает Новое время.

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Гурин, который является одним из инициаторов законопроекта.

Члены комитета соответствующего комитета рекомендовали законопроект к принятию в первом чтении.

«Авторы законопроекта постоянно сталкиваются с позицией депутатов, якобы «однополые семьи — это ненормально». Комитет по вопросам здоровья нации — это именно тот комитет, в сферу деятельности которого входит оценка «нормальности» чего-либо с точки зрения медицинской науки.

27 декабря 2023 года украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что возможность гражданского партнерства для однополых и разнополых пар необходимо предусмотреть в национальном законодательстве.

В августе 2022 года президент Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков, которая набрала более 28 500 подписей. Он заявил, что Кабмин нарабатывает варианты решений по легализации в Украине регистрируемого гражданского партнерства.

Законопроект о гражданских партнерствах зарегистрировали в Верховной Раде 14 марта.

Автор законопроекта Инна Совсун объяснила, что регистрируемые партнерства — это новый институт для тех, кто не может или не хочет заключать брак. Им могут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.

Однополые пары в Украине юридически не имеют права на брак, не могут совместно владеть имуществом, наследовать имущество партнера или партнерши, совместно воспитывать детей. В случае смерти одного из партнеров другой не сможет взять на попечение его несовершеннолетних детей, поскольку не является прямым родственником умершего. Партнеры лишены права содержать или ухаживать друг за другом в случае, если кто-то один временно или постоянно утратит трудоспособность, быть опекуном для недееспособного партнера.