БЕБ додала ще одну статтю у підозру Коломойському

Бюро економічної безпеки змінило підозру бізнесменові Ігорю Коломойському і незабаром відкриє матеріали стороні захисту для ознайомлення. З посиланням на пресслужбу БЕБ, повідомляє ЛігаБізнес.

Раніше йому інкримінували ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з банківськими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання) КК України.

Тепер додалася ще одна стаття: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

За версією Бюро економічної безпеки, у 2013-2014 роках Коломойський фіктивно поклав у касу ПриватБанку 5,8 млрд грн готівки, а насправді легалізував таким чином 5,3 млрд грн.

В оновленій підозрі вказано, що понад 2 млрд грн, які були зараховані на особисті рахунки Коломойського, були сформовані кредитними коштами ПриватБанку.

Також БЕБ підозрює Коломойського в організації заволодіння понад 3,3 млрд грн Укрнафти та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Ігор Коломойський з вересня 2023 року перебуває у СІЗО у справі БЕБ.

У травні 2024 року Національна поліція повідомила Коломойському підозру в організації замовного вбивства.

Він також має підозру від НАБУ в заволодінні 9,2 млрд грн ПриватБанку.