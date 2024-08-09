БЭБ добавила еще одну статью в подозрение Коломойскому

Бюро экономической безопасности изменило подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому и скоро откроет материалы стороне защиты для ознакомления. Со ссылкой на пресс-службу БЭБ, сообщает Лига.Бизнес.

Раньше ему инкриминировали ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с банковскими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (отмывание) УК Украины.

Теперь добавилась еще одна статья: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

По версии Бюро экономической безопасности, в 2013-2014 годах Коломойский фиктивно положил в кассу ПриватБанка 5,8 млрд грн наличных денег, а на самом деле легализовал таким образом 5,3 млрд грн.

В обновленном подозрении указано, что более 2 млрд грн, зачисленных на личные счета Коломойского, были сформированы за счет кредитных средств ПриватБанка.

Также БЭБ подозревает Коломойского в организации завладения свыше 3,3 млрд грн Укрнафты и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности путем заключения фиктивных договоров на работы, которые фактически не выполнялись.

Игорь Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО по делу БЭБ.

В мае 2024 года Национальная полиция сообщила Коломойскому подозрение в организации заказного убийства.

У него также есть подозрение от НАБУ в завладении 9,2 млрд грн ПриватБанка.