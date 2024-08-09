Бійці ГУР здійснили рейд на Кінбурнську косу та знищили техніку з окупантами

Спецпризначенці ГУР під час рейду на Кінбурнську косу в п’ятницю, 9 серпня, знищили шість одиниць броньованої техніки окупантів та ліквідували близько трьох десятків загарбників, повідомляє Новое время.

Українська розвідка зазначає, що десантну операцію здійснили підрозділи ГУР за підтримки ВМС та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.

Під час місії на косі українські захисники атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «морський вокзал» та «пам'ятник суворова». Біля останнього бійці ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

Українська розвідка підкреслює, що було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників.