Бойцы ГУР совершили рейд на Кинбурнскую косу и уничтожили технику с оккупантами

Спецназовцы ГУР во время рейда на Кинбурнскую косу в пятницу, 9 августа, уничтожили шесть единиц бронированной техники оккупантов и ликвидировали около трех десятков захватчиков, сообщает Новое время.

Украинская разведка отмечает, что десантную операцию осуществили подразделения ГУР при поддержке ВМС и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны государства.

Во время миссии на косе украинские защитники атаковали укрепления россиян на их позициях «Кинбурнская крепость», «морской вокзал» и «памятник Суворова». Возле последнего бойцы ГУР установили боевой флаг Военной разведки Украины.

Украинская разведка подчеркивает, что было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков захватчиков.