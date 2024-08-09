Зеленський збирав Ставку, обговорювалися оборонні дії

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 9 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про оборонні дії на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території.﻿﻿ З посиланням на соцмережі Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Найперше заслухали доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх ключових напрямках: південь, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Луганщина та Харківщина. І щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території" , - сказав президент.

Глава держави повідомив також, що рішенням Ставки затвердили план наступних дій із посилення нашої системи ППО для захисту людей, критичної інфраструктури та військових об’єктів.



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