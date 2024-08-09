Зеленский собирал Ставку, обсуждались оборонные действия

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 9 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об оборонительных действиях на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории.﻿﻿ Со ссылкой на соцсети Зеленского, сообщает Украинская правда.

"В первую очередь заслушали доклад Главкома Александра Сырского по ситуации на всех ключевых направлениях: юг, Курахово, Покровск, Торецк, Часов Яр, Луганщина и Харьковщина. И относительно наших оборонительных действий на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории" , - сказал президент.

Глава государства сообщил также, что решением Ставки утвердили план следующих действий по усилению нашей системы ПВО для защиты людей, критической инфраструктуры и военных объектов.



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