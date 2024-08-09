Зеленский собирал Ставку, обсуждались оборонные действия
Президент Владимир Зеленский сообщил, что 9 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об оборонительных действиях на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории. Со ссылкой на соцсети Зеленского, сообщает Украинская правда.
"В первую очередь заслушали доклад Главкома Александра Сырского по ситуации на всех ключевых направлениях: юг, Курахово, Покровск, Торецк, Часов Яр, Луганщина и Харьковщина. И относительно наших оборонительных действий на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории", - сказал президент.
Глава государства сообщил также, что решением Ставки утвердили план следующих действий по усилению нашей системы ПВО для защиты людей, критической инфраструктуры и военных объектов.
Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о комплексной защите школ в сотрудничестве с местными властями, общинами. Все аспекты безопасности подготовки к учебному году.
"Также был доклад главы СВР Олега Иващенко относительно очередных террористических замыслов России. Мы все это видим и будем готовы. И наконец - важный доклад СБУ, Василия Малюка, об их специальных дальнобойных операциях. Очень результативные действия!", - сообщил президент