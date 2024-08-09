Дерипаска назвав війну РФ з Україною "божевільною" і закликав припинити вогонь

Російський олігарх Олег Дерипаска в інтерв’ю японському виданню Nikkei Asia назвав війну в Україні «божевільною», повідомляє Радіо Свобода.

«Якщо ви хочете зупинити війну, спочатку потрібно припинити вогонь» , – заявив росіянин й закликав до негайного припинення бойових дій.

Водночас, Nikkei Asia стверджує, що Дерипаска, який є близьким до Володимира Путіна олігархом, на запитання журналістів, які у нього зараз стосунки з лідером РФ, сказав, що «жодних змін немає».

«Вони (влада Кремля – ред.) мене не чіпають, а ми (бізнесмени – ред.) не торкаємося політики» , – цитує видання бізнесмена.

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