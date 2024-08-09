Дерипаска назвал войну РФ с Украиной "сумасшедшей" и призвал прекратить огонь

Российский олигарх Олег Дерипаска в интервью японскому изданию Nikkei Asia назвал войну в Украине «сумасшедшей», сообщает Радио Свобода.

«Если вы хотите остановить войну, сначала нужно прекратить огонь» , – заявил россиянин и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

В то же время, Nikkei Asia утверждает, что Дерипаска, который является близким к Владимиру Путину олигархом, на вопрос журналистов, какие у него сейчас отношения с лидером РФ, сказал, что «никаких изменений нет».

«Они (власть Кремля – ред.) меня не трогают, а мы (бизнесмены – ред.) не касаемся политики» , – цитирует издание бизнесмена.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода