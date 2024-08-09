Дерипаска назвал войну РФ с Украиной "сумасшедшей" и призвал прекратить огонь
Российский олигарх Олег Дерипаска в интервью японскому изданию Nikkei Asia назвал войну в Украине «сумасшедшей», сообщает Радио Свобода.
«Если вы хотите остановить войну, сначала нужно прекратить огонь», – заявил россиянин и призвал к немедленному прекращению боевых действий.
В то же время, Nikkei Asia утверждает, что Дерипаска, который является близким к Владимиру Путину олигархом, на вопрос журналистов, какие у него сейчас отношения с лидером РФ, сказал, что «никаких изменений нет».
«Они (власть Кремля – ред.) меня не трогают, а мы (бизнесмены – ред.) не касаемся политики», – цитирует издание бизнесмена.
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