Зеленський подякував воїнам за поповнення обмінного фонду
Президент України Володимир Зеленський подякував українським військовим за результативні дії та поповнення обмінного фонду. З посиланням на звернення глави української держави, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
"Я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду - беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону", - розповів Зеленський.
За його словами, наразі це надзвичайно важливо. Зокрема, за минулі три доби дії українських військових були особливо результативними
"Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі", - сказав він.