Зеленський подякував воїнам за поповнення обмінного фонду

Президент України Володимир Зеленський подякував українським військовим за результативні дії та поповнення обмінного фонду.﻿ З посиланням на звернення глави української держави, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду - беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону" , - розповів Зеленський.

За його словами, наразі це надзвичайно важливо. Зокрема, за минулі три доби дії українських військових були особливо результативними