Зеленский поблагодарил воинов за пополнение обменного фонда

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за результативные действия и пополнение обменного фонда.﻿ Со ссылкой на обращение главы украинского государства, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Я хочу поблагодарить тех наших воинов и наших подразделений, которые обеспечивают пополнение обменного фонда - берут оккупанта в плен и этим помогают освобождать наших людей из российского плена" , - рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас это очень важно. В частности, за прошедшие трое суток действия украинских военных были особенно результативными