Зеленский поблагодарил воинов за пополнение обменного фонда
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за результативные действия и пополнение обменного фонда. Со ссылкой на обращение главы украинского государства, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
"Я хочу поблагодарить тех наших воинов и наших подразделений, которые обеспечивают пополнение обменного фонда - берут оккупанта в плен и этим помогают освобождать наших людей из российского плена", - рассказал Зеленский.
По его словам, сейчас это очень важно. В частности, за прошедшие трое суток действия украинских военных были особенно результативными
"Должны вернуть свободу всем нашим людям, которые сейчас находятся в российской неволе", - сказал он.