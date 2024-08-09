Канада розширила санкції проти Білорусі, син Лукашенка потрапив до списку

Міністерство закордонних справ Канади в п’ятницю, 9 серпня, оголосило про нові санкції проти режиму Лукашенка у зв’язку з четвертою річницею сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі, повідомляє Європейська правда.

До списку санкцій Канади потрапили білоруські судді, які свавільно виносили вироки захисникам демократії та пересічним громадянам за участь у протестах 2020 року, та "особи, які координують військове виробництво в Білорусі у тісній координації з Росією".

У детальному переліку підсанкційних осіб згаданий Микола Лукашенко – уточнюється, що він також відомий як "Коля Лукашенко", як ЗМІ часто називають сина диктатора Білорусі.

Крім того, Канада покарала компанії, що є частиною білоруського оборонного та військово-промислового комплексу і беруть участь у виробництві або ремонті військової техніки, яка "уможливлює повномасштабне вторгнення Росії в Україну".

"Канада також запроваджує санкції проти білоруського державного підприємства, яке придушило право своїх працівників на мирний протест після фальсифікованих виборів у серпні 2020 року, залякуючи та звільняючи працівників, які приєдналися до мирних протестів та страйків" , – ідеться в повідомленні.

Ідеться про "Мінський електротехнічний завод", Конструкторське бюро "Дисплей", "Мінський науково-дослідний приладобудівний інститут", "Науково-дослідний інститут електронних обчислювальних машин", "Планар" і "Гомсільмаш".

Свої санкції до четвертої річниці сфальшованих виборів президента в Білорусі оголосили США та Велика Британія.

Напередодні чотири роки репресій режиму Лукашенка засудили і в Європейському Союзі, нагадавши про його співучасть у незаконній загарбницькій війни Росії проти України.