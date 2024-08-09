Канада расширила санкции против Беларуси, сын Лукашенко попал в список

Министерство иностранных дел Канады в пятницу, 9 августа, объявило о новых санкциях против режима Лукашенко в связи с четвертой годовщиной сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси, сообщает Европейская правда.

В санкционный список Канады попали белорусские судьи, которые своевольно выносили приговоры защитникам демократии и рядовым гражданам за участие в протестах 2020 года, и "лица, которые координируют военное производство в Беларуси в тесной координации с Россией".

В подробном перечне подсанкционных лиц упомянут Николай Лукашенко – уточняется, что он также известен как "Коля Лукашенко", как СМИ часто называют сына диктатора Беларуси.

Кроме того, Канада наказала компании, являющиеся частью белорусского оборонного и военно-промышленного комплекса и участвующие в производстве или ремонте военной техники, которая "делает возможным полномасштабное вторжение России в Украину".

"Канада также вводит санкции против белорусского государственного предприятия, которое подавило право своих работников на мирный протест после фальсифицированных выборов в августе 2020 года, запугивая и увольняя работников, присоединившихся к мирным протестам и забастовкам" , – говорится в сообщении.

Речь идет о "Минском электротехническом заводе", Конструкторском бюро "Дисплей", "Минском научно-исследовательском приборостроительном институте", "Научно-исследовательском институте электронных вычислительных машин", "Планаре" и "Гомсельмаше".

Свои санкции к четвертой годовщине сфальсифицированных выборов президента в Беларуси объявили США и Великобритания.

Накануне четыре года репрессий режима Лукашенко осудили и в Европейском Союзе, напомнив о его соучастии в незаконной захватнической войне России против Украины.