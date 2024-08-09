ЗМІ показали фото наслідків удару по аеродрому у російському Липецьку

ЗМІ показали супутникові знімки, на яких видно наслідки удару Служби безпеки України по російському військовому аеродрому Липецьк-2 у ніч на 9 серпня. З пгосиланням на проєкт розслідувань Схеми, повідомляє Новое время.

Зокрема, на супутникових знімках Planet Labs видно повністю зруйновані приміщення, які, як припускають журналісти, могли використовуватися як склади. На території аеродрому також, ймовірно, тривала масштабна пожежа.

t.me/cxemu

t.me/cxemu

t.me/cxemu

На супутникових знімках видно дві вирви, що може бути наслідком влучання ракет чи безпілотників.

Раніше повідомлялося, що супутники NASA зафіксували пожежу на аеродромі в Липецьку, по якому українські сили вдарили дронами.

Вночі 9 серпня Липецьку область атакували БПЛА, було чути сильні вибухи. На військовому аеродромі почалася пожежа. Через детонацію боєприпасів місцева влада оголосила евакуацію з кількох населених пунктів області.

У регіоні призупиняли рух громадського транспорту і спостерігалися перебої з подачею електрики.

Джерела NV у СБУ підтвердили удар по аеродрому Липецьк, унаслідок якого було знищено склади з 700 керованими авіабомбами.

Генштаб ЗСУ уточнив, що на аеродромі Липецьк базуються літаки Су-34, Су-35 і МіГ-31. Результати ураження уточнюються.