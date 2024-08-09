СМИ показали фото последствий удара по аэродрому в российском Липецке

СМИ показали спутниковые снимки, на которых видны последствия удара Службы безопасности Украины по российскому военному аэродрому Липецк-2 в ночь на 9 августа. С ссылкой на проект расследований Схемы, сообщает Новое время.

В частности, на спутниковых снимках Planet Labs видны полностью разрушенные помещения, которые, как предполагают журналисты, могли использоваться как склады. На территории аэродрома также, вероятно, продолжался масштабный пожар.

t.me/cxemu

t.me/cxemu

t.me/cxemu

На спутниковых снимках видны две воронки, которые могут быть следствием попадания ракет или беспилотников.

Ранее сообщалось, что спутники NASA зафиксировали пожар на аэродроме в Липецке, по которому украинские силы ударили дронами.

Ночью 9 августа Липецкую область атаковали БПЛА, были слышны сильные взрывы. На военном аэродроме начался пожар. Из-за детонации боеприпасов местные власти объявили эвакуацию из нескольких населенных пунктов области.

В регионе приостанавливали движение общественного транспорта и наблюдались перебои с подачей электричества.

Источники NV в СБУ подтвердили удар по аэродрому Липецк, в результате которого были уничтожены склады с 700 управляемыми авиабомбами.

Генштаб ВСУ уточнил, что на аэродроме Липецк базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Результаты поражения уточняются. Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)