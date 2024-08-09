СМИ показали фото последствий удара по аэродрому в российском Липецке
СМИ показали спутниковые снимки, на которых видны последствия удара Службы безопасности Украины по российскому военному аэродрому Липецк-2 в ночь на 9 августа. С ссылкой на проект расследований Схемы, сообщает Новое время.
В частности, на спутниковых снимках Planet Labs видны полностью разрушенные помещения, которые, как предполагают журналисты, могли использоваться как склады. На территории аэродрома также, вероятно, продолжался масштабный пожар.
На спутниковых снимках видны две воронки, которые могут быть следствием попадания ракет или беспилотников.
Ранее сообщалось, что спутники NASA зафиксировали пожар на аэродроме в Липецке, по которому украинские силы ударили дронами.
Ночью 9 августа Липецкую область атаковали БПЛА, были слышны сильные взрывы. На военном аэродроме начался пожар. Из-за детонации боеприпасов местные власти объявили эвакуацию из нескольких населенных пунктов области.
В регионе приостанавливали движение общественного транспорта и наблюдались перебои с подачей электричества.
Источники NV в СБУ подтвердили удар по аэродрому Липецк, в результате которого были уничтожены склады с 700 управляемыми авиабомбами.
Генштаб ВСУ уточнил, что на аэродроме Липецк базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Результаты поражения уточняются. Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)