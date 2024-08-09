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Митниця назвала лідерів українського імпорту

Митниця назвала лідерів українського імпорту
Фото: Pixabay

З початку року до липня в Україну імпортували товарів на суму $39,1 млрд. Оподатковуваний імпорт склав $32,9 млрд, або 84% загальних обсягів товарів, що імпортуються. З посиланням на дані митниці, повідомляє Дзеркало тижня.

"Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-липні 2024 року склало 0,5 дол/кг, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", вказують митники.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $7,7 млрд, Польща — $4 млрд, Німеччина — $3,1 млрд.

З початку року 65% імпорту склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт — $13,4 млрд;
  • продукція хімічної промисловості — $6,9 млрд;
  • паливно-енергетичні товари — $5,1 млрд.

Як повідомлялось раніше, імпорт товарів у квітні становив 5,9 млрд дол., що аналогічно показникам березня та на 27% вище минулорічних. З січня по квітень країна імпортувала товарів вартістю 21,9 млрд дол. Загальний дефіцит торгівлі товарами сягнув 8,5 млрд дол., що на 1,5 млрд вище, аніж рік тому

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