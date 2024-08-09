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Таможня назвала лидеров украинского импорта

Таможня назвала лидеров украинского импорта
Фото: Pixabay

С начала года по июль в Украину импортировали товаров на сумму $39,1 млрд. Облагаемый импорт составил $32,9 млрд, или 84% общих объемов импортируемых товаров. Со ссылкой на данные таможни, сообщает Зеркало недели.

"Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-июле 2024 года составила 0,5 долл./кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - указывают таможенники.

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину, три: Китай — $7,7 млрд, Польша — $4 млрд, Германия — $3,1 млрд.

С начала года 65% импорта составили следующие категории товаров:

  • машины, оборудование и транспорт - $13,4 млрд;
  • продукция химической промышленности - $6,9 млрд;
  • топливно-энергетические товары - $5,1 млрд.

Как сообщалось ранее, импорт товаров в апреле составил 5,9 млрд долл., что аналогично показателям марта и на 27% выше прошлогодних. С января по апрель страна импортировала товаров стоимостью 21,9 млрд. дол. Общий дефицит торговли товарами достиг 8,5 млрд долл., что на 1,5 млрд выше, чем год назад

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