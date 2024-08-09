Нардеп з оборонного комітету розповів про просування ЗСУ на Курщині

Українські військові «професійно просуваються» у Курській області Росії і завдають ураження російським силам. Про це заявив в ефірі народний депутат від фракції «Голос» і секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Верховної Ради України Роман Костенко, повідомляє Радіо Свобода.

Досі українські військові і представники влади прямо не підтверджували операцію в Курській області РФ.

«Наші війська просуваються і завдають враження противнику і найголовніше, що просуваються досить професійно. І я вже казав про це, ще раз повторюю, що, можливо, це одна з небагатьох операцій, можливо єдина, коли не дивлячись на сучасну оптичну розвідку, агентурну розвідку, не дивлячись на сучасні засоби передавання інформації, був саме досягнутий ефект раптовості, якого досить складно в сучасній війні досягнути» , – сказав Костенко.

За його словами, українські військові знайшли те місце, де російські сили були найбільш слабкими, і «розвивають успіх», завдаючи удару усіма наявними засобами.

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