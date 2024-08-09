Нардеп из оборонного комитета рассказал о продвижении ВСУ на Курщине

Украинские военные «профессионально продвигаются» в Курской области России и наносят поражение российским силам. Об этом заявил в эфире народный депутат от фракции "Голос" и секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко, сообщает Радио Свобода.

До сих пор украинские военные и представители власти напрямую не подтверждали операцию в Курской области РФ.

«Наши войска продвигаются и наносят поражение противнику и самое главное, что продвигаются достаточно профессионально. И я уже говорил об этом, еще раз повторяю, что, возможно, это одна из немногих операций, возможно единственная, когда, несмотря на современную оптическую разведку, агентурную разведку, несмотря на современные средства передачи информации, был именно достигнут эффект внезапности, которого достаточно сложно в современной войне достичь» , – сказал Костенко.

По его словам, украинские военные нашли то место, где российские силы были наиболее слабыми, и «развивают успех», нанося удар всеми имеющимися средствами.

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