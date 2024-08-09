Росіяни випустили по Сумщині новий тип боєприпасів - ОВА

У п’ятницю, 9 серпня, російські окупанти під час авіаударів по території Сумської області застосували новий тип боєприпасів, подібний до керованих авіабомб, але обладнаний власними двигунами.Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

«Ми відзначаємо зміну певних боєприпасів. Раніше це були прості УАБи — вони планували і завдавали ударів по населених пунктах і об'єктах інфраструктури. Зараз з’явилися нові боєприпаси планувальні. Вони такі самі, як УАБи, але в них є двигун, і ця бомба летить значно далі, удвічі, і точніше. І сьогодні ми 11 таких керованих фактично бомб отримали по території Сумської області» , — сказав він.

За його інформацією, від початку доби окупанти запустили по території Сумської області із застосуванням авіації 24 боєприпаси різних типів.

Очільник обладміністрації зазначив, що способи боротьби з такими боєприпасами такі самі, як і з УАБами: ураження літаків-носіїв і застосування засобів радіоелектронної боротьби.

Артюх також розповів, що з населених пунктів Сумської області у п’ятикілометровій смузі від державного кордону з РФ евакуйовано 18 тисяч осіб, з них 2,3 тисячі дітей. За останні три дні 523 людини було евакуйовано, з них 117 дітей.