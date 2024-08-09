Россияне выпустили по Сумщине новый тип боеприпасов - ОВА

В пятницу, 9 августа, российские оккупанты во время авиаударов по территории Сумской области применили новый тип боеприпасов, подобный управляемым авиабомбам, но оборудованный собственными двигателями. Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

«Мы отмечаем изменение определенных боеприпасов. Ранее это были простые УАБы — они планировали и наносили удары по населенным пунктам и объектам инфраструктуры. Сейчас появились новые боеприпасы планирующие. Они такие же, как УАБы, но у них есть двигатель и эта бомба летит значительно дальше, в два раза, и точнее. И сегодня мы 11 таких управляемых фактически бомб получили по территории Сумской области» , — сказал он.

По его информации, с начала суток оккупанты запустили по территории Сумской области с применением авиации 24 боеприпаса различных типов.

Глава обладминистрации отметил, что способы борьбы с такими боеприпасами такие же, как и с УАБами: поражение самолетов-носителей и применение средств радиоэлектронной борьбы.

Артюх также рассказал, что из населенных пунктов Сумской области в пятикилометровой полосе от государственной границы с РФ эвакуировано 18 тысяч человек, из них 2,3 тысяч детей. За последние три дня 523 человека были эвакуированы, из них 117 детей.