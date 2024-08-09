Ізраїль ліквідував ще одного командира ХАМАС

Ізраїль у пʼятницю, 9 серпня, здійснив авіаудар по південній частині Лівану, внаслідок якого було ліквідовано високопосадового командира угруповання ХАМАС. Про це пише Times of Israel, повідомляє Новое время.

Йдеться про Самера аль-Хаджа, командувача сил ХАМАС у таборі для палестинських біженців Айн аль-Хільва, розташованому неподалік ліванського портового міста Сідон, який переважно контролюється бойовиками.

Як повідомив ЦАХАЛ та служба безпеки Шин-Бет, аль-Хадж був відповідальним за «планування терористичних атак та запуск ракет з Лівану на ізраїльську територію», а також займався «вербуванням і підготовкою терористів для здійснення атак на Ізраїль».

Смерть аль-Хаджа підтвердив і ХАМАС.