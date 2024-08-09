Израиль ликвидировал еще одного командира ХАМАС

Израиль в пятницу, 9 августа, нанес авиаудар по южной части Ливана, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный командир группировки ХАМАС. Об этом пишет Times of Israel, сообщает Новое время.

Речь идет о Самере аль-Хадже, командующем силами ХАМАС в лагере для палестинских беженцев Айн аль-Хильве, расположенном неподалеку от ливанского портового города Сидон, который преимущественно контролируется боевиками.

Как сообщил ЦАХАЛ и служба безопасности Шин-Бет, аль-Хадж отвечал за «планирование террористических атак и запуск ракет из Ливана на израильскую территорию», а также занимался «вербовкой и подготовкой террористов для осуществления атак на Израиль».

Смерть аль-Хаджа подтвердил и ХАМАС.