Частина українських військовослужбовців незадоволена активізацією бойових дій у Курській області. Про це пише Bild, повідомляє Новое время.

Уточнюється, що заступник головного редактора видання Пауль Ронцхаймер постійно буває в Україні, відвідує лінію фронту, спілкується з політичним і військовим керівництвом країни. Він розповів, що далеко не всі його українські співрозмовники задоволені операцією ЗСУ в Курській області.

«Я чую багато скепсису і багато критики від тих джерел, з ким я говорив. Багато хто у військових колах каже: «Як може бути таке, що там ми проводимо великий наступ, а в Донецькій області у нас величезні проблеми. Там нам потрібна зброя, боєприпаси і насамперед люди», — ідеться в матеріалі.

Також він уточнює, що на деяких ділянках фронту нібито не вистачає солдатів. Військові чиновники, з якими спілкувався журналіст, дивуються, чому в Курській області проводяться бойові дії.

«Друге питання, яке багато хто ставить: як довго воно триватиме. Ми вже говорили, що російська пропаганда в повній паніці. Але багато хто в українських військових колах задається питанням, чи дійсно це той регіон, який можна довго утримувати. Як працюватиме логістика, чи можна буде постачати українських солдатів там, поставляти їм амуніцію» , — сказав Ронцхаймер.

За його словами, від відповіді на друге запитання залежить третє: чи можна буде обміняти захоплені райони Курської області на території України, які зараз зайняті Росією.

Сам журналіст називає це «мріями» і вкрай малоймовірним.